ERÇED Yönetim Kurulu, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret ederek Erikli ve Saros Körfezi'nin öncelikli sorunlarını görüştü. Görüşmede özellikle arıtma tesisi, Mavi Bayrak çalışmaları, sahil işgalleri ve altyapı sorunları ele alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erikli ve Saros Körfezi Çevre ve Doğa Derneği (ERÇED) Yönetim Kurulu, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı makamında ziyaret etti.

ERÇED Başkanı Baturay Ulu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede, Erikli ve Saros Körfezi'nin öncelikli sorunları ile derneğin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem planları değerlendirildi.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri Erikli'nin arıtma sorunu oldu. ERÇED tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl düzenlenen imza kampanyasıyla bölge halkının taleplerinin ilgili makamlara iletildiği, bu yıl gerçekleştirilen ankette de arıtma sorununun açık ara öne çıktığı belirtildi.

Kaymakam Mercan'ın, arıtma konusunda yürütülen çalışmalar ve gelinen aşamaya ilişkin dernek yönetimine bilgi verdiği aktarıldı. Arıtma sorununun çözülmesinin ardından 1. derece SİT alanı olan tarihi Tuzla Gölü'nün rehabilitasyonunun da yeniden gündeme alınmasının planlandığı ifade edildi.

ERİKLİ İÇİN MAVİ BAYRAK HEDEFİ

Görüşmede Mavi Bayrak çalışmaları da ele alındı. ERÇED, bu yıl Mecidiye sahilinde Mavi Bayrak için çalışma yürütüldüğünü, gelecek yıl ise aynı çalışmanın Erikli sahilinde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Sahillerdeki işgaller, çevre temizliği, kıyı kenar çizgisi, altyapı sorunları ve bölgedeki eczane eksikliği de toplantının diğer gündem maddeleri arasında yer aldı.

ERÇED, Erikli ve Saros'un sorunlarının çözümü için kamu kurumları, yerel yönetimler ve bölge halkıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.