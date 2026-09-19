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Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Topdağı Mahalle Muhtarı Ömer Görbüz, mahallede gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ve ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol'a teşekkür etti.

Özellikle yağışlı havalarda altyapı sistemlerinin etkin şekilde çalışması büyük önem taşırken, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelerde mazgal ve yağmur suyu hatlarının bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle genelinde yürütülen çalışma kapsamında mazgallarda biriken çamur, toprak, atık ve çeşitli maddeler ekipler tarafından temizlenerek mazgalların su tahliye kapasitesinin artırılması sağlandı.

ŞUSKİ ekipleri, Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde mazgal temizliği gerçekleştirerek yağışlar nedeniyle oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi ve yağmur sularının daha hızlı tahliye edilmesini amaçlıyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa'da kış aylarında yaşanabilecek yoğun yağışların altyapıda olumsuzluklara yol açmaması için hazırlıklar hız kazandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yağmur suyu mazgallarında bakım ve temizlik çalışması başlattı.

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