Dünyaya ün salan Bursa bıçakçılığı geleneğinin yaşatılması ve bilinirliğinin artırılmasının amaçlandığı, ikincisi bu yıl düzenlenecek Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ve Fuarı, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Pirge ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Türkiye’de bıçak sektörünün gelişimine 146 yıllık tecrübesi ile öncü olan Pirge, Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ve Fuarı sponsorluğu ile Bursa’nın yüzyıllardır süregelen bıçakçılık geleneğinin yaşatılması ve tanıtılmasına desteklerini sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek odalarının destekleriyle Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde halka açık ve ücretsiz olarak 3 gün sürecek festival birçok sergi, yarışma ve aktiviteye ev sahipliği yapacak.

Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte katılabileceği meyve tabağı hazırlama, meyvelerle hayvan figürü yapma, salata tabağı hazırlama gibi onlarca etkinliğin yer alacağı festivalde 1 dakikada en çok elma soyma, balon tıraş etme, bıçakla hedef yakalama gibi birbirinden eğlenceli oyunlar da olacak.

Yüzlerce bıçak tutkununun yanı sıra sektörün pek çok önemli isim ve markasının da yer alacağı festivalde Pirge, açacağı stantla en son teknoloji ile ürettiği ürünlerini sergileyecek.

Festival kapsamında düzenlenecek bıçak tasarım yarışmasının da sponsorluğunu üstlenen Pirge, kazananlara birbirinden değerli ödüller verecek.