Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Halk Sağlığı Haftası’ çerçevesinde düzenlediği “Bursa Sağlığına Yürüyor” etkinliği ile Bursalıları bir araya getirdi. Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla organize edilen halk sağlığı yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız’ın yanı sıra farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı. Sağlıklı gelecek için atılan adımlar, hem spor yapmanın mutluluğunu yaşattı hem de sağlıklı yaşam bilincinin toplumun her kesimine yayılmasına katkı sağladı.

Etkinliğe, Gemlik Belediyesi Körfez Halk Bandosu da renk kattı. Bando gösterisiyle coşkulu bir atmosfer oluşturulurken, etkinlik alanında Sağlık Otobüsü ve çeşitli bilgilendirme stantları kuruldu. Katılımcılar, el yıkama etkinliği ile hijyenin önemine dikkat çekti, ayrıca ilk yardım bilgilendirmesi ile temel sağlık uygulamaları konusunda farkındalık kazandırıldı. Özel oyun parkurunda çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sağlık, spor ve farkındalık temalı etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edecek. Halk sağlığına yönelik düzenlenen bu etkinliklerin, kentte toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ve sağlıklı yaşam kültürünü pekiştirdiği vurgulandı.

Yetkililer, sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu belirterek, Bursalıların etkinliğe gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Düzenlenen yürüyüş, sağlıklı bir gelecek için atılan adımların aynı zamanda toplumun ortak değerlerini güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu.