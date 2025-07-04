Bursa Kültür Yolu Festivali’nin 6'ncı gününde sahne alan Bayhan, kendine özgü yorumu ile Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Sevilen şarkıcı Bayhan, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatih Sultan Mehmet Hastane Alanı’nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

“Tiryakinim”, “Seninle Olmak Var Ya”, “Ah İstanbul”, “Efendim İşitmedim” gibi sevilen şarkıları kendi özgün yorumuyla seslendiren Bayhan’a Bursalılar gece boyunca coşkuyla eşlik etti. Bayhan, Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısını ise sahneden inerek hayranlarının arasında söyledi.

Ünlü şarkıcı sahnede yaptığı konuşmada, “Bu hasret 20 yıl sürdü. Sizlerin ışığında bu şarkıları söylemek çok keyifli. Geçmişte 8-9 ay kaldım Bursa’da. Çok da huzur buldum. Yıllardır hayalini kurardım, ‘acaba Bursa’da bir gün gerçek manada bir konser yapar mıyım’ diye... Gün bugün... Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındabizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.