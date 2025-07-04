Yaz tatilini en keyifli bir şekilde geçirmek isteyen tatilciler, soluğu Antalya’da alırken, Efsane Yaz Konserleri’nde Murat Dalkılıç, Berkay, Haluk Levent ve Deha Bilimlier’in sahneleriyle doyasıya eğleniyor.

ANTALYA (İGFA) - Okulların kapanması ile birlikte yaz tatili için rezervasyonlarda artışlar yaşanıyor. Tatil pastasından pay almak isteyen, Ege-Akdeniz’de pek çok tesis misafirlerine farklı deneyimler ve eğlenceli bir tatil yaşatabilmenin hesaplarını yapıyor. Antalya Kundu’daki Kremlin Palace, Belek’teki Asteria Family Belek ile Selectum Hotels&Resorts’un Side, Belek ve Bodrum’daki tesislerinde, misafirlerine keyif dolu bir tatil yaşatmak adına, Haziran sonundan başlayarak “Efsanevi Yaz Konserleri” konsepti ile eğlence dolu tatil geceleri yaşatmayı amaçlıyor.

Selectum Hotels&Resorts’ta Pop müziği konserleri ses getirecek

Deniz sıfır konumu, eşsiz manzarası, amfi tiyatrosu, mini club alanı ve uzunca bir sahile sahip olan Selectum Noa Belek’te, yüze yakın kabana konumlandırılmış. Gündüzleri aileler plaj üzerinde ücretsiz sunulan kabanalarda keyifle dinlenirken, çocuklar mini club ayrıcalıkları ile eğlenecek, ebeveynler de geceleri sanatçı konserleri ile coşacak. Selectum Noa Belek’te “Efsanevi Yaz Konserleri” kapsamındaki ilk konser 03 Temmuz Perşembe keyifli bir Berkay konseri ile başladı. Yaz boyunca devam edecek olan Berkay konserleri, 18 Temmuz ve 01-15-29 Ağustos tarihlerinde de yapılacak.

Çocuklara ve çocuklu ailelere sunduğu eşsiz hizmetlerle bu alanda ünlenmiş tam bir aile oteli olan Selectum Family Resort Side de “Efsanevi Yaz Konserleri” için hazır. Bir çok eğlenceyi içinde barındıran, çocuklara olduğu kadar ebeveynlere de keyif dolu saatler vadeden ücretsiz lunaparkı ile öne çıkan tesis, 11-25 Temmuz ve 08-21 Ağustos tarihlerinde, Berkay konseri eşliğinde misafirlerine keyifli yaz akşamlarını yaşatmayı amaçlıyor.

Asteria Family Belek’te Murat Dalkılıç sahne alacak

650 metreye varan plaj uzunluğu ile Antalya bölgesinin en geniş ve en sessiz plajında tatil imkanı sunan Asteria Family Resort Belek de, yaz eğlenceleri için hazırlıklarını tamamladı. Tam bir aile oteli konseptinde hizmet veren ve ATG Hotels markalarından olan Asteria Hotels’in Family Belek tesisinde, “Efsanevi Yaz Konserleri”nin ilki 02 Temmuz Çarşamba gecesi Murat Dalkılıç eşliğinde gerçekleştirildi. Ayrıca, 17-31 Temmuz, 14-20-28 Ağustos ve 11 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Murat Dalkılıç konserleri ile yaz akşamları eğlenceye dönüşecek.

Kremlin Palace’ta Rock keyfi yaşanacak

Türkiye’nin en karakteristik otellerinden biri olarak bilinen, Kremlin Sarayı’nın replikası şeklinde yapılmış, Moskova’nın meydanları ve mimarisinin gözlemlenebildiği, Kremlin Palace da eğlenceli geceler için hazırlıklarını tamamladı. Diğer tesislerde plajda görmeye alışık olduğumuz kabanaların iskelede konumlandığı, sanki Maldivler’de Water Bungalow’da keyifle denizi seyrediyormuşsunuz gibi hissiyat veren bir tatil geçirirken, akşamları da Haluk Levent eşliğinde eğlenmek paha biçilemez bir deneyim olacak. “Efsanevi Yaz Konserleri” kapsamında, 16 Temmuz ve 13 Ağustos tarihlerinde rock müziğinin değerli sanatçısı Haluk Levent, Kremlin Palace’ta konaklayan misafirlere doyumsuz rock konserleri verecek.

Ege’de Deha rüzgarı esecek

Eğlence dolu su alanları, çocuklar için özel havuzlar, bol alternatifli çocuk aktiviteleri, iddialı mutfağı, eşsiz kum sahili ve her yaş grubundan aile üyelerine keyifli bir tatil vadeden Selectum Collection Bodrum, “Efsanevi Yaz Konserleri” kapsamında, Deha Bilimlier ile 25 Haziran’da keyifli yaz gecelerini başlattı. 09-23 Temmuz, 06-20 Ağustos ve 03 Eylül’de yapılacak olan devam konserleri sayesinde, Ege’de Deha ile eğlence rüzgarları esecek.