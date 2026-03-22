BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın A.C. PAOK Takımı'nı 36-30 mağlup etti ve yarı final kapısını araladı.

Bu sezon ligde normal sezonu lider bitiren, play-off etabında da zirvedeki yerini koruyan Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da da yarı final yolunda avantajlı bir konumda olabilmek için Üçevler Spor Salonu'nda sahaya çıktı.

Kupada daha önce Yunanistan ekibi AEK, İspanya temsilcisi Beti-Onak'ı saf dışı bırakan Belediyespor, PAOK karşısında maça tutuk başladı. Karşılaşmanın 5. dakikasını 5-2 geride geçen Belediyespor hentbol takımı, çabuk toparlandı ve 10. dakikada skora denge getirdi (5-5). Mücadelenin 13. dakikasında 8-7'lik skorla maçta ilk kez öne geçen Belediyespor, 20. dakikada skoru 13-10 yaptı. İlerleyen bölümde farkı açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya ise 19-14 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayan Belediyespor hentbol takımı, 35. dakikada farkı 6 sayıya (21-15) çıkardı. Mücadelenin 45. dakikasını da 28-21 önde geçen Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde farkın erimesine izin vermedi. Son 5 dakikasına 32-27 önde girdiği karşılaşmadan da 36-30 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, tur için avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Mart Cumartesi günü Yunanistan'da oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçını kazanması ya da 5 farkla kaybetmesi halinde bile adını yarı finale yazdıracak.