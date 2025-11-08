Bursa'da Osmangazi Belediyesi, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan projelere öncülük etmeyi sürdürüyor. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle düzenlenen 'Girişimci Kafası Söyleşileri' sayesinde gençler, iş dünyasına daha donanımlı ve bilinçli bir şekilde hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Bu kapsamda Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde Sosyolog Mürvet Özçelik Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın son konuğu, iş dünyasının önde gelen isimlerinden İğrek Makina Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek oldu. Program boyunca Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar ile birlikte genç girişimcilerle buluşan İğrek, iş hayatındaki tecrübelerini ve başarı yolculuğunu samimi bir şekilde paylaştı.

Kendilerine düşen en önemli görevin motive etmek olduğunun altını çizen başarılı iş insanı İğrek, üreten Türkiye'nin, milli ekonominin ve en önemlisi meslekli toplumun değerini vurguladı. İğrek, 'Bizim teknoloji ağabeyi adayı olmamız lazım. Yanımızda coğrafyamızın çok önemli komşuları var. Beraber üretmek için çalışmamız gerekiyor. Biz figüran değil, ağabey olmalıyız' dedi.

'Z KUŞAĞI DİYE BİR ŞEY YOK'

Katılımcılardan gelen soru üzerine kuşaklar arasında çatışmalar olduğu söylemlerine de değinen Orhan İğrek, 'Yeni düzen diye bir şey yok. Hatta iddia ediyorum ki, z kuşağı diye bir şey yok. Benim babamın gördüğü şeyi dedesi bilmiyordu, benim gördüğümü babam görmemişti. Değişiklikler hep oluyor, gençlerimiz zaten küçük oyunlar ile büyüdüler. Dolayısıyla her an, her yaşta, her zaman aktüel evrimler, gelişmeler olur. Bütün mesele çalışkan olmak' diye konuştu.

'GEMİLERİ YAKTIM'

Bunun yanı sıra hayatındaki dönüm noktalarını da paylaşan İğrek, 'Hayatımın dönüm noktalarını paylaşacak olursam, en büyük hayalim İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmaktı. Orada bir buçuk yıl okuduktan sonra cesur bir karar verip gemileri yaktım ve Almanya'ya gittim. Orada kendimi buldum. Amacım belliydi. Ya başaracaktım ya da kaybedecektim. Bu karar benim için çok önemli bir mihenk taşı oldu. Eğer o adımı atmamış olsaydım, büyük bir zaman kaybı yaşardım. 1974'te C. Zellerfeld Teknik Üniversitesi Metalurji bölümünden mezun oldum, ardından 1978'de Berlin Teknik Üniversitesi'nde Metalurji Yüksek Mühendisliği eğitimimi tamamlayıp Türkiye'ye döndüm. Gençlere en büyük tavsiyem hayallerinizin peşinden gidin' ifadelerini kullandı.

Gençler tarafından büyük ilgi gören söyleşi sonunda merak edilen soruları yanıtlayan İğrek, kendisini girişimci ruhlarla buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.