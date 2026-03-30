Zararlı kimyasal içeriklere alternatif olarak Bursa'da probiyotik (yararlı bakteri) üzerinden geliştirilen çok amaçlı temizleyici ürün, sağlıklı bir geleceğe kapı aralıyor.

BURSA (İGFA) - Kimyasal içeriklere alternatif olarak geliştirilen çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler, kullanıcıların öncelikli tercihi haline gelmeye başladı. Bu doğrultuda Bursa'da geliştirilen Prowill Probiyotikli 3 Boyutlu Çok Amaçlı Temizleyici Sprey, temizlikte yeni bir dönem başlattı.

YÜZEYDEN HAVAYA ETKİLİ ÇÖZÜM

Efor Bioteknoloji bünyesinde Bursa'da probiyotik (yararlı bakteri) teknolojisiyle geliştirilen Prowill Probiyotikli 3 Boyutlu Çok Amaçlı Temizleyici Sprey; yüzey, mikro yüzey ve hava olmak üzere üç alanda aynı anda etki göstererek kapsamlı bir hijyen sağlıyor. Prowill'in geliştirdiği 3 boyutlu temizlik yaklaşımı; yüzeydeki kir ve yağı ayrıştırırken, mikro gözeneklerde biriken görünmeyen kirleri de ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda içerdiği probiyotikler sayesinde ortam havasındaki alerjenlerin dengelenmesine katkı sağlayarak daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuyor. Ürün, temizlik sonrasında da etkisini sürdüren yapısıyla dikkati çekiyor.

Prowill Çok Amaçlı Probiyotikli Temizleyici, kötü kokuların yalnızca üstünü örtmek yerine kaynağını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Zararlı bakteri kaynaklı koku oluşumunu engelleyerek daha ferah ve temiz bir ortam oluşturuyor. Çok amaçlı kullanım özelliği sayesinde mutfak tezgahlarından banyolara, cam yüzeylerden mobilyalara, çocuk odalarından oyuncaklara kadar pek çok alanda güvenle kullanılabiliyor. Suya dayanıklı tüm yüzeylerde etkili sonuç veren ürün, günlük temizlik ihtiyaçlarına pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Ayrıca antistatik etkisi sayesinde yüzeylerde kirlenme ve tozlanmayı geciktirerek temizlik sıklığını azaltıyor. Böylece kullanıcılarına hem zaman, hem de maliyet avantajı sağlıyor.

Uçucu özellik taşımayan, geri dönüştürülebilir yapısı ve zararlı kimyasal kalıntı bırakmayan içeriği ile Prowill, sürdürülebilir temizlik anlayışını destekliyor. Ürün, doğaya saygılı bir temizlik deneyimi sunmayı hedefliyor. Temizlikte yalnızca anlık çözüm değil, sürdürülebilir hijyen sağlayan yeni nesil yaklaşım; yaşam alanlarında daha sağlıklı, ferah ve dengeli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.