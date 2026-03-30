Ekonomik güven endeksi Mart'ta yüzde 2,8 azalışla 97,9'a düştü. Tüketici güveni yüzde 0,8, reel kesim yüzde 3,9, hizmet sektörü yüzde 0,5, perakende yüzde 2, inşaat sektörü ise yüzde 3,9 geriledi.
ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi'nde Mart ayı verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 100,7 iken, Mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 100,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerine geriledi.