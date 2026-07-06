Bursa Uludağ Üniversitesi, çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında görevlendirilmek üzere 36 öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

BURSA (İGFA) - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yapılacak alımlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, en geç 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre profesör ve doçent adayları başvurularını Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili akademik birimlere şahsen teslim edecek. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

36 KADRO AÇILDI

İlanda; Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Mühendislik, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Tıp, Veteriner, Ziraat, Spor Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokullarında görev yapmak üzere toplam 36 öğretim üyesi istihdam edileceği belirtildi. Kadrolar arasında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanlarında alımlar yer alırken, adaylardan ilgili alanlarda doktora, doçentlik ve uzmanlık şartlarının yanı sıra ilan edilen bilimsel çalışma ve araştırma kriterlerini sağlamaları isteniyor.

Üniversite, adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerektiğini vurguladı. Başvurularda dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, öğrenim belgeleri, hizmet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diğer istenilen evrakların eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Profesör ve doçent kadrolarına atanacak akademisyenlerin 2547 sayılı Kanun'un 36. maddesi kapsamında devamlı statüde görev yapacağı bildirildi.

Başvuru yapacak adaylar, talep etmeleri halinde yayın dosyalarını USB bellek aracılığıyla dijital ortamda da teslim edebilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve yayınlarına BUAKBİS sistemi üzerinden erişilebilen adaylardan ise bu belgeler ayrıca istenmeyecek.

Söz konusu ilana ulaşmak için tıklayabilirsiniz