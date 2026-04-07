BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak, güney ve doğu ilçelerde hafif zirai don riski bulunduğunu açıkladı.

Valilik duyurusuna göre, 8 Nisan Çarşamba gecesi başlayarak 9 Nisan Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren İnegöl, Keles, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli kırsal kesimlerinde zirai don tehlikesi yaşanabilir. Bu riskin 11 Nisan Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Valilik, başta üreticiler ve çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşları, don riskine karşı tedbirli olmaları ve ürünlerini korumaları konusunda uyardı.