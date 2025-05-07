Bursa’yı afetlere daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardaki afet bilincini artırmak amacıyla mahallelerde ‘Halk Sağlığı ve Afet Bilinci Buluşmaları’nı hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa büyükşehir Belediyesi, kenti daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir hale getirmek için katılımcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardaki afet bilincinin üst seviyeye çıkartılması amacıyla hayata geçirilen ‘Halk Sağlığı ve Afet Bilinci Buluşmaları’nın ilki, Muradiye Mahallesi 2. Murat Muradiye Çocuk Parkı’nda gerçekleştirildi.

Afet Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen programda, Muradiye, Yahşibey, Hamzabey ve Kocanaip mahalle sakinlerine afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında kapsamlı bilgi verildi. Uzmanlar tarafından afetlere karşı nasıl hazırlık yapılabileceği, afet sırasında nelere dikkat edileceği, afet sonrasında sağlığın nasıl korunabileceği ve psikososyal desteğin bu süreçteki önemi gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Afet Koordinasyon Şube Müdürü Ceyhun Eskioğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in halkın afetlere karşı bilinçlendirilmesini çok önemsediğini söyledi. Bu kapsamda mahallelerde ‘Halk Sağlığı ve Afet Bilinci Buluşmaları’na başladıklarını belirten Eskioğlu, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimleri verildiğini belirterek Bursa’nın tüm mahallelerinde çalışmayı sürdüreceklerini anlattı.

alk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Dr. Elif Derya Güngören, halkın kendi sağlığını koruması ve afetler hakkında genel bilgi sahibi olması için eğitim gerçekleştirildiğini söyleyerek, desteklerinden ötürü mahalle muhtarlarına teşekkür etti.