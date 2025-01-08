Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ile Kahramanmaraş Mükrime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri arasında “mektup kardeşliği” projesi başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mektup kardeşliği projesi ile kültür köprüsü oluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Van ile başlatılan ve her yıl farklı bir şehirle sürdürülmesi planlanan mektup kardeşliği projesi, bu yıl Kahramanmaraş ile sevgi köprüsü kurarak, öğrenciler arasında hoşgörü ve kültürel zenginlikleri paylaşma bilincini pekiştirmeye devam ediyor.

Öğrencilerin farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanıyarak, birbirlerine karşı empati ve hoşgörü geliştirmelerini amaçlayan proje ile gençlerin duygu ve düşüncelerini ifade ederek yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir.

Proje koordinatörü Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alan Öğretmeni Suat Alptekin, iletişim öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri büyük önem taşıdığını belirterek, proje ile aynı zamanda öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını ve farklı yaşam tarzlarını öğrenmelerini hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş Mükrime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Öğretmeni Ece Yıldırım ise, mektup kardeşliği projesi ile farklı şehirlerden öğrenciler arasında ulusal bir bağ kurmak, birlik ve beraberlik bilincini artırmak projemizin önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Büyükkaragöz de, Türkiye'nin farklı bir şehrinde bulunan akranım olan birisiyle mektuplaşmak ve farklı bir kültürü tanımak ise güzel bir duygu olduğunu kaydetti.