Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Gemlik Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, gençlerin özgürce düşünüp gelişebileceği bir sistem hedeflediklerini söyledi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Gençlik Merkezi’nin kapılarını törenle Gemlikli gençlere açtı.

Merkezin açılışında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, eğitimde fırsat eşitliğinin adalet ve geleceği inşa etmenin temeli olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabına atıfta bulunan Başkan Deviren, “Türkiye’nin bu hale gelmesi hepimizin suçudur. Gençlerin yolunu açmalı, onların dünyasını kendi düşüncelerimizle şekillendirmek yerine, özgür iradeleriyle geleceği inşa etmelerine destek olmalıyız” dedi. Başkan Deviren, merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarına teşekkür etti.

BOZBEY: “GENÇLERİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, merkezin gençlerin bir araya gelip gelişebileceği bir alan olduğunu belirtti.

Önceliklerinin insan olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, "Gençlerimizin konuştuğu, tartıştığı ve yönettiği bir sistem hedefliyoruz. Gençlik merkezleri, ders çalışma alanları, kütüphane, ücretsiz internet ve içecek ikramlarıyla gençlerimizi hayata hazırlayacak” dedi.

Başkan Bozbey, merkezlerin sadece akademik başarı değil, özgüven, yaratıcılık ve girişimcilik için de önemli olduğunu vurguladı. Orhangazi Gençlik Merkezi’nde yaz etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, Çınarönü, Yıldırım, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da da yeni merkezler açılacağını duyurdu.

Gençlere Kapsamlı Destek

Bu arada gençlere kırtasiye desteği ve tercih danışmanlığı sunduklarını anımsatan Başkan Bozbey, 8 Ağustos’a kadar 18 noktada danışmanlık hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

"Bursa’nın yarınları, gençlerin bugünden kurduğu hayallerle yükselecek" diyen Başkan Bozbey, "Çocukların, gençlerin ve kadınların gülümsemesiyle herkes gülümseyecek” diyerek, gençlik merkezlerini kentin her köşesine yayma hedeflerini ifade etti.

Gemlik Gençlik Merkezi, atölyeler, sinema gösterimleri ve çevre farkındalığı etkinlikleriyle gençlerin gelişimine katkı sağlayacak bir buluşma noktası olacak.