TOSADER, Uludağ Üniversitesi’nde Türk ve Filistinli öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Doğu Türkistan’daki katliamlara tepki için “Göğe Uzanan Umut” temalı uçurtma etkinliği düzenledi. “Özgür Filistin” ve “Siyonist İsrail Filistin’den Defol” yazılı uçurtmalar gökyüzüne yükseldi.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi’nde, Toplumsal ve Stratejik Araştırmalar Derneği (TOSADER) tarafından Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla “Göğe Uzanan Umut” temalı uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.

Türk ve Filistinli öğrencilerin el yapımı “Özgür Filistin”, “Siyonist İsrail Filistin’den Defol” ve “Çin Doğu Türkistan’dan Defol” yazılı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturduğu etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve yoğun ilgi gördü.

TOSADER Başkan Yardımcısı Ahmet Tirfil, etkinlikte yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana Siyonist İsrail’in Gazze’de yürüttüğü katliam ve tehcir politikalarıyla, çoğu kadın, çocuk ve bebek 64 bin Filistinliyi öldürdüğünü belirtti. Yüzbinlerce Filistinlinin mülteci durumuna düşürüldüğünü vurgulayan Tirfil, “ABD ve Batı, İsrail’in soykırımcı politikalarına sessiz kalıyor ya da destek veriyor. Gençlerimizin bu asil duruşu, zalimlere bir mesajdır. Gazze ve Doğu Türkistan’daki her feryat, insanlık tarihine iz bırakıyor. Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklarda asla zafer kazanamayacak” dedi.

“TARİH, SİYONİST İSRAİL VE ÇİN’İ LANETLE ANACAK”

Başkan Yardımcısı Tirfil, Müslüman halkların birleşerek adil ve barışçıl bir dünya sistemi kuracağını ifade ederek, “Vicdanlı insanlar, Siyonist İsrail’e karşı dünyanın her yerinde dik duruyor. Bu tepkiler, Siyonistlerin en büyük korkusu. Tarih, Nazi soykırımını değil, Siyonist İsrail’in Filistin’de, zalim Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı Müslüman soykırımını lanetle anacak” diye konuştu.

Etkinlik, Filistin ve Doğu Türkistan’daki zulme karşı farkındalık oluştururken, gençlerin dayanışma mesajı güçlü bir yankı uyandırdı.