Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir’de muhtarlarla bir araya gelerek projeleri ve mahalle ihtiyaçlarını değerlendirdi. Zeyrek, 14 ayda üçüncü kez muhtarlarla buluştuğunu, ilçeye sık sık geldiğini belirtti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun davetiyle Alaşehir Cumhuriyet Parkı’nda mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıya, Zeyrek ve Öküzcüoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, belediye yöneticileri ve muhtarlar katıldı. Alaşehir’deki projeler, mahallelerin sorunları ve gelecek planları ele alındı.

“14 AYDA 10 KEZ GELDİM”

Alaşehir'e 14 ayda 10. kez geldiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Geçmiş dönemde 5 yılda ilçeye gelmeyen bir başkan vardı. Muhtarlarımızla 4,5 ayda bir buluşuyoruz. Bu emaneti sizlerden aldım, görev sürem boyunca aynı çizgide devam edeceğim” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR’LE UYUM İÇİNDEYİZ”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, geçmiş dönemde Büyükşehir’den yeterli destek göremediklerini belirterek, “Bazı mahallelerimizde taş döşenmemişti. Kendi imkanlarımızla asfalt, düğün salonları, kreş ve sosyal tesisler yaptık. Örneğin, Demirci’ye 120 km yol yapılırken, Alaşehir’de 18 km’yi geçemedik” dedi. Başkan Öküzcüoğlu, Zeyrek’in göreve gelmesiyle uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “235 milyon TL’lik içme suyu hattı yenileniyor. Köprü, altyapı, düğün salonu ve taziye evi projelerimiz var. Büyükşehir, yama ve kilit parke taşta destek oluyor. Ferdi Başkan’a teşekkür ediyorum.” dedi.