Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 14 yaşında 2700 ELO barajını geçerek satranç tarihine geçen Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, genç satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'un elde ettiği tarihi başarıya ilişkin açıklama yaptı.

Henüz 14 yaşında 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan en genç sporcu unvanını kazanan Erdoğmuş'un başarısının büyük gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

Başkan Vekili Biba, genç sporcunun azmi, disiplini ve başarısıyla hem Bursa'ya hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, bu başarı hikâyesinin gelecekte daha büyük zaferlerle devam edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca sporcunun ailesine ve antrenörlerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti.