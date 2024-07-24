Türkiye’de rekor sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında orman yangınları da baş göstermeye başladı. Bursa’da ise bir ay geçmeden iki büyük yangın meydana geldi.BURSA (İGFA) - Tüm zamanların en sıcak yaz aylarının yaşanması, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Bursa da nasibini alan şehirlerden bir tanesi oldu.

Bursa'da üniversite kampüsüne sıçrayan yangın 700 dekar alanı küle çevirdi - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

30 Haziran’da Nilüfer Yolçatı Mahallesinde çıkan yangın, ilerleyen saatlerde Uludağ Üniversitesi  Görükle Kampüsü’ndeki ormanlık alana sıçramıştı. 766 dekar alanın küle döndüğü yangında küçükbaş hayvanlar telef olmuştu.

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Bursalılar yangın korkusunu dün yeniden yaşadılar. Yıldırım’da bulunan kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alınsa da vatandaşların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Yangın facialarında zararın ve yangın oluşumlarının en aza indirilmesinin gerekli olduğunu belirten vatandaşlar bu duruma yönelik çalışmaların yürütülmesi talep ediliyor.

Kaynak: igf