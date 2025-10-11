Son günlerde tartışma konusu olan Bursa'daki su sorunu ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıklama yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suyun hiçbir zaman siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyerek, 'Neticede hepimizin sorunu. Yağmur yağışlarıyla birlikte barajlara yeterli miktarda su gelirse su kesintileri bitecek. Aldığımız ve alacağımız kararlarla, yapacağımız ve yaptığımız işlemlerle bu sorunu kökünden çözeceğiz' dedi.

Çınarcık Barajı'nın 20 sene önce bitirildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, '20 senedir su niye getirilmedi? Ben bugüne kadar söylediklerimin aynısına imza atarım. İsterseniz kapalı oturumda nelerin olduğunu anlatabilirim. Bursa'yı susuz bırakmışsınız. Yağış düşüşlerini 5-6 sene önce görmediniz mi? Tüm süreçleri bilimsel olarak takip ediyoruz. Onun için bypass hattını yaptık. Bizlere söylenenlerin attığı sözleşmenin farkında değil. Biz geldiğimizde yüzde 5'ti. Arıtma tesisi hiç başlamamıştı. Hafriyat yapılıyordu. Müteahhitlere ödeme garantisi vererek işleri hızlandırdık. Para olmamasına rağmen Büyükşehir'den BUSKİ'ye para aktararak yaptık biz. BUSKİ'nin gelirleri yetmiyor. Birileri hikaye anlatarak toplumu yönlendirmeye çalışıyor. Bizim derdimiz gerçeklerle. Bizim derdimiz, vatandaşların sorununu en aza indirmektir. Hiç birimiz bu durumdan hoşnut değiliz. Eğer bypass hattını yapmasaydık 1 Eylül'de kesintilere başlamamız gerekirdi. Suyu, bir siyaset malzemesi olarak görmüyoruz. Aldığımız ve alacağımız kararlarla, yapacağımız ve yaptığımız işlemlerle bu sorunu kökünden çözeceğiz. Bursalılara özellikle teşekkür ediyorum. Tasarruf tedbirleri konusunda büyük hassasiyet gösterdiler' diye konuştu.