Bursa’nın Çekirge Meydanı’nda bulunan bu akıllı durak hayatı kolaylaştırıyor. İçinde birçok teknolojik hizmet bulunduran akıllı durak vatandaştan tam not alıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en işlek ve yoğun meydanlarından biri olan Çekirge Meydanı’nda bulunan akıllı durakta bulunan teknolojik hizmetler dikkat çekiyor. Özellikle ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunan durakta vatandaşlar internete erişim sağlıyor. Bunun yanı sıra durakta bulunan şarj istasyonu akıllı telefon tablet gibi cihazları şarj etme imkanı sunuyor.

Otobüsün gelmesine ne kadar kaldığını dijital ekrandan takip eden vatandaşlar Çekirge Meydanı’nda bulunan akıllı duraktan aldıkları hizmetten gayet memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Vatandaşlar ayrıca bu akıllı durakların sayısının artırılmasını talep ediyorlar.