Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta memuru alımı için açtığı sınava giren 250 aday, uzman ekipler tarafından hazırlanan zorlu parkurda zabıta olabilmek için ter döktü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin huzur ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapan zabıta teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor.

15 önlisans ve 35 lisans mezunu zabıta memuru alımı için duyuruya çıkan Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 600 kişi başvuru yaptı.

Yerel yönetimler, bilgisayar programcılığı, gıda teknolojisi, adalet, turizm ve otel işletmeciliği, işletme, iktisat, kamu yönetimi, siyaset bilimi, kültürel miras ve turizm ön lisans programının herhangi birinden mezun olup KPSS’den en az 60 puan alan ve belirlenen kriterleri taşıyan 250 aday ilk olarak yazılı sınava girmeye hak kazandı.

Sınavda ayrıca 30 yaşını doldurmamış olmak, kadınlarda en az 1,60, erkeklerde de 1,67 metre boyunda olma şartı arandı.

Başvuru sırasında boy ve kilo şartlarını taşıyan adaylar, yazılı sınavından sonra Vakıf Bera Parkı Kapalı Spor Salonu’nda özenle hazırlanan spor parkurunda fiziki dayanıklılık testine girdi. Bursa’nın yanı sıra farklı kentlerden de sınav için gelen genç adaylar, sıçrama tahtası, lastik geçme, ağırlık taşıma, sağlık topu, minder, slalom çubukları ve engel etabı gibi 7 etabı geçti. En iyi dereceyi elde etmek için ter döken adaylar, parkurun ardından sözlü mülakata girdi.

Puan sıralamasına göre başarı gösteren adaylar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve başlayacak. Adaylar sınav sonuçlarını Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden öğrenebilecek.