Yaz aylarında ortaya çıkan sinekler, yetersiz ilaçlama dolayısıyla adeta Bursa’yı istila etti. Vatandaşlar evlerde ve açık alanlarda oluşan sinek yoğunluğuna isyan ediyor.BURSA (İGFA) - Yaz aylarında ortaya çıkan kara ve sivri sinekler, bu yıl Bursa’yı adeta adeta istila etti. Belediyelerin yetersiz ilaçlamaları sebebiyle giderek artan sinek yoğunluğuna Bursalılar isyan ediyor.

Başta kırsal kesimler olmak üzere 2024 yılı yazında şehir merkezinde de ciddi oranda artan sinek yoğunluğu, taşıdıkları bakteri ve virüsler dolayısıyla vatandaşın sağlığını da tehdit ediyor.

Karasinekler kolera, diyare, dizanteri, hepatit ve çocuk felci gibi hastalıkları taşırken, sivrisinekler ise Batı Nil virüsü, filaryaz, tularemi gibi hastalıklara sebep olabiliyor. Öte sandan sivrisineklerin en çok sebep olduğu hastalık ise sıtma olarak biliniyor.

Vatandaşlar, belediyelerin ilaçlamalarının yetersiz olduğundan şikayet ederken özellikle kendi tedbirlerini kendilerinin alamadıkları açık alanlarda yemek yiyemediklerini, piknik yapamadıklarını ve sinek yoğunluğundan dolayı oturamadıklarına isyan ediyor.

Belediyelerin bir an önce sinekler için tedbir almasını talep eden vatandaşlar, özellikle bark, bahçe ve su kenarlarına yakın bölgelerin daha sık ilaçlanmasını istiyor.