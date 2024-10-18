Osmanlı döneminde şehrin her yerinden görülebilecek şekilde inşa edilmiş olan, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil semtinde bulunan Yeşil Külliyesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sultan Çelebi Mehmet tarafından 1419 yılında yaptırılan Yeşil Külliyesi, Bursa’da Osmanlı Devleti’nin ihtişamını gösteren eserleri içerisinde barındırıyor. Külliye içerisinde cami, medrese, imarethane ve türbe yer alıyor. İznik çinileri ile süslenmiş caminin içini görmek isteyen turistler özellikle hafta sonları uzun kuyruklar oluşturuyor.

Tur rehberlerinin en çok tercih ettiği mekanlardan biri olan, Bursa’nın sembolü olarak bilinen ve duvarları tamamen çini ile kaplı olan Yeşil Türbe, Yeşil Camii’nin karşısında bulunuyor. Türbenin içerisinde ise Sultan Çelebi Mehmet ile birlikte oğulları Şehzade Mustafa, Mahmut ve Yusuf, kızları Ayşe Hatun, Selçuk Hatun ve Sitti Hatun’un sandukaları yer alıyor.

TUR REHBERLERİNİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ YER: YEŞİL KÜLLİYESİ

Farklı şehirlerden Bursa’ya tur düzenleyen bir tur rehberi, gezilecek destinasyonlara mutlaka Yeşil Camii ve Yeşil Külliyesini eklediklerini belirtti.

Herkes Duysun ekibine konuşan tur rehberi Tarık Soykan, “Yeşil Külliyesi, Bursa’nın tarihine tanıklık eden en önemli yapıtlardan biri. 600 yıldan bu yana Bursa’nın en güzel camisi olarak bilinir. Ziyaretçiler, hem mimarisiyle hem de tarihi dokusuyla burayı görmeyi çok seviyorlar. Özellikle yabancı turistler, bu muazzam yapının tarihini öğrenmek ve atmosferini yaşamak için buraya akın ediyorlar. Bende ziyaretçilere hikayesini anlatıyorum.” dedi.