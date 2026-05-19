KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kentte şehir turu düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte İzmit sokakları marşlar ve şarkılarla bayram havasına büründü.
Cumhuriyet Parkı'ndan başlayan şehir turu, Yeni Cuma ve Eren Camii güzergahı boyunca devam etti.
Türk bayraklarıyla süslenen araç eşliğinde gerçekleştirilen turda 19 Mayıs'ın ruhunu yansıtan marşlar ve sevilen şarkılar çalındı. Cadde ve sokaklarda bayram coşkusunu yaşayan vatandaşlar etkinliğe alkışlarla ve telefonlarıyla görüntü alarak eşlik etti.