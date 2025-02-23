TÜGİAD Bursa Şubesi, “Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi” teması ile Bursa’da Teknoloji Zirvesi düzenledi. Alanında uzman 14 ismin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte; yapay zekanın iş dünyasına ve insan hayatına dair etkileri ele alındı.BURSA (İGFA) - TÜGİAD (Türkiye Genç iş İnsanları Derneği) Bursa Şubesi’nin öncülüğünde; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, YES For Europe, G20 YEA China Council, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, İyzico ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde düzenlenen Teknoloji Zirvesi, Almira Hotel’de gerçekleşen program ile tam gün sürdü.

Zirveye; BTSO (Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı) İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi, TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal’ın yanı sıra STK temsilcileri, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve TÜGİAD üyeleri katıldı. Programları nedeni ile zirveye katılım sağlayamayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yapay zeka ile oluşturulmuş video mesaj gönderdi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER YAPAY ZEKAYI ANLATTI

Robot Şairin hikaye anlatıcısı Bager Akbay, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu ve DIGITOPIA CEO’su Halil Aksu, Sinir Bilim Uzmanı ve Yazar Prof. Dr. Sinan Canan, Türkiye Uzay Ajansı Fırlatma Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanı Fatih Dulkan, Teknosa Müşteri Deneyimi, CRM ve Analitik Grup Müdürü Duygu Bayram, MAP Global Kurucusu Murat Günenç, G20YEA Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Hiringcycle.ai Kurucusu Ahu Bade Özkan, İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, Sabancı Üniversitesi Dijital Dönüşüm Direktörü Dr. Emre Sert, Daha İyi Yargı Derneği Üyesi Av. Burhan Uyan, AU INOVA NeuroLab Direktörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, Akademisyen, Yazar Yüce Zerey’in konuşmacı olarak katıldığı zirvenin sunuculuğunu Gazeteci, TV Haber Programı Sunucusu Melis Hazal Karagöz yaptı.

TABAKLAR, “YAPAY ZEKA, BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN BİR AKILLI ORTAK GİBİ”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zirve Koordinatörü Ersoy Tabaklar, “Bu zirve ile yalnızca yapay zeka üzerine bir diyalog oluşturmayı değil, bu devrim niteliğindeki teknolojinin geleceği nasıl şekillendirdiğini ele almayı, hem insanlığa hem de teknolojik ilerlemeye katkı sağlayacak yolları keşfetmeyi hedefledik. Bu teknolojinin hızlı gelişimi, sınırları daha önce hayal dahi edilemeyecek şekilde zorluyor. Yapay zekanın gücü, yalnızca teknolojik becerilerden değil, insan hayatına anlamlı katkılar sağlama potansiyelinden de kaynaklanmaktadır. Bu zirvede, yapay zekanın teknik başarılarından daha ötesini, bu teknolojiyle topluma ve insanlığa ne gibi değerler katabileceğimizi konuşacağız. Yapay zeka, yalnızca bir araç değil, bizimle işbirliği yapan bir akıllı ortak gibi. Bu ortaklık, bizlere daha yüksek hız ve verimlilik sağlarken büyük bir etik sorumluluğu da beraberinde getirmekte. Yapay zekayla yaşadığımız bu yeni çağda, veri güvenliğinden bireylerin haklarına ve özel hayatın korunmasına kadar dikkat edilmesi gereken sorumluluklar var. Görevimiz, bu teknolojiyi yalnızca verimliliği arttırmak için kullanmak değil, toplumsal faydayı gözeterek, güven ve etik değerler çerçevesinde, bu dönüşümü gerçekleştirebilmektir. Zirvenin yapay zeka ile ilgili özellikle veri gizliliği, ayrımcılıktan uzak sistemler oluşturmak gibi konuların altını çizmek, güvenilir ve şeffaf yapay zeka sistemleri geliştirmek, daha adil, daha şeffaf, daha insan odaklı bir yapay zeka ekosistemi oluşturmak için çok kıymetli” dedi.

BAYKAL, “YAPAY ZEKA, TOPLUMLARIN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK”

“TÜGİAD Bursa Şubesi olarak derneğimizi, yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz” diyen TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, “İş dünyası derneği olarak ekonomimizi yakından takip ediyoruz. Azalan ölçek ekonomisi ile maliyetlerimiz artmaya devam ediyor. İşte bu noktada yenilikçi teknolojilerin adaptasyonu ön plana çıkıyor. Sadece daha katma değerli ürün ve hizmet üretme değil aynı zamanda bu işleri yaparken daha yalın bir yöntem bulmalıyız. Ancak bu şekilde global ile rekabetçiliğimizi koruyabiliriz. Teknolojik gelişmeleri bu kapsamda önemsiyoruz. Bu yılki zirvemizin teması: Yapay Zeka. Bu işin çok başındayız. 20 ile 30 yılda bir gelen değişim dalgasının içine giriyoruz diye düşünüyoruz. Belki de yeni bilgi çağının kapısını aralıyoruz. İnsanlığa en çok fayda sağlaması beklenen uygulamalardan bir olacak olan yapay zeka uygulamaları. Medikal, savunma sanayi, kuantum teknolojileri gibi birçok alanda öncülük edecek. Toplumların ve ulusların gelişimine katkı sunacak” diye konuştu.

YILDIRIM, “ÇİN’E ŞUBE AÇMAYI PLANLIYORUZ”

TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, ise yaptıkları tüm organizasyonlarda bir katma değer oluşturmaya, Türkiye'de yaptıkları organizasyonlara ise farklı ülkelerden paydaşları dahil etmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, "Yapay zekada ve diğer teknolojilerde Çin, çıtayı çok yükseltti. Bu nedenle onların bizimle burada olması ve son teknolojik gelişmeleri kendilerinden dinlememiz, önemli diye düşünüyorum. Yazılı insanlık tarihinin en büyük ilerlemelerinden bir tanesini uzaktan izlememeliyiz. İş dünyamızın ve kamu kurumlarının bir arada, aynı yöne baktığı bir yolu hızlı şekilde yürümeliyiz. Ekonomi tarihinde, büyük dönüşümleri gördüğümüzde arkasında hep girişimciliği, ticareti, işbirliklerini ve bunları takip eden yeni kural ve regülasyonları görüyoruz. TÜGİAD olarak, girişimciliği ülkemizin kalkınmasında, dünya ekonomisinin ahenginde bir odak olarak görüyoruz. Yapay zeka da DNA'mızda olan bu duruşu göstereceğimiz bir alan olarak ortaya çıkıyor. 6-12 Nisan tarihleri arasında Çin ziyareti gerçekleştirerek, 1 yıldır yaptığımız çalışmalar neticesinde TÜGİAD'ın ilk yurt dışı resmi şubesini açmayı planlıyoruz. Teknoloji ve yenilenebilir enerji konulu, şirketlerin bir araya geldiği, sermayeye ulaşım sağlayabileceğimiz, belki ülkemize teknoloji transferi yapabileceğimiz, yeni ortaklıklar kurabileceğimiz, pazarlığımızı geliştirebileceğimiz bir hedef üzerine, TÜGİAD Çin Merkezi üzerine çalışmalarımız var. Şu ana kadar 50'nin üzerinde katılımcı profilimiz var, hem enerji hem de diğer sektörlerden. Bizimle olmak, Çin'de var olmak ve iş geliştirmek isteyen teknoloji ve sermaye transferi yapmak isteyenleri davet ediyoruz. Ekim ayında ABD, ardından Balkanlar'da şube açılışı, Türk devletlerinde bir federasyon kurma modeli üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BURKAY, “GİRİŞİMLERİN DESTEKLENECEĞİ FON PROJELERİ GELİŞTİRİYORUZ”

Teknolojik gelişmelerin başlarda korku oluştursa da zamanla yeni ekonomik modellerin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Her değişim ve dönüşüm dünyada yeni aktörleri ortaya çıkarıyor. Amerika’daki başkanlık yemin törenlerinde, geçmişte petrol ve sanayi şirketlerinin CEO’ları sahnede yer alıyordu ancak bugün dijital dünyanın liderlerinin ön plana çıktı. BTSO olarak girişimcilere destek vermek amacıyla bir girişim sermaye yatırım fonu kurduk. Bu fon 210 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı ve Türkiye’nin en büyük fonlarından biri oldu. Güneş enerjisi üretimi ve girişimlerin destekleneceği yeni fon projeleri de geliştiriyoruz. STK’lar olarak farkındalığı artırmak çok önemli. BTSO olarak bütün paydaşlarımızla TÜGİAD ile birlikte, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Böylesine güzel bir zirveyi, Bursa’ya kazandırdıkları için değerli TÜGİAD üyelerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

DİREKÇİ, ”BURSA AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINDA ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYOR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi de Türkiye’nin ilk Akıllı Şehir Akademisi’ni hayata geçirerek dijital dönüşüm konusunda önemli bir adım attıklarını, akademinin hem girişimciler hem de çalışanlar için eğitimler vereceğini belirtti. Direkçi, Bursa’nın akıllı şehir uygulamalarında öncü olmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Veriyi sadece toplamakla kalmıyor, işleyerek hayata geçiriyoruz. Ulaşım, aydınlatma ve sulama gibi birçok alanda veriye dayalı çözümler geliştiriyoruz. Örneğin, sayaç okumalarında personel yerine uzaktan aktarım sistemlerini devreye almak istiyoruz” dedi. Bursa Planlama Ajansı’nın kurulduğunu hatırlatan Direkçi, şehirdeki tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini ve akıllı şehir projelerini ortak akılla geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir çağrı merkezi oluşturma çalışmalarına başladığını açıklayan Direkçi, “Vatandaşlarımız belediyeyi aradığında, onları yapay zeka karşılayacak ve sorularını algılayarak ilgili birime yönlendirecek. Yapay zeka insan ürünü bir teknoloji. Önemli olan, bu teknolojiyi hangi amaçlarla ve hangi zeka seviyesinde kullandığımızdır” diye konuştu.