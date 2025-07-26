Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçesinde devam eden orman yangınından olumsuz etkilenen sahipli ve sahipsiz hayvanlar için sevindirici bir haber geldi. İnegöl/Akhisar'da bulunan Ayçiçeği Masal Parkı Hayvan Çiftliği, yangın mağduru hayvanları tesislerinde misafir etmeye hazır olduklarını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Yangının yol açtığı felaketle birlikte yaşam alanlarını kaybeden veya doğrudan dumandan etkilenen hayvanlar için acil barınma ihtiyacı doğarken, Ayçiçeği Masal Parkı'nın bu girişimi, bölgedeki hayvanseverler ve yetkililer tarafından takdirle karşılandı. Çiftlik yetkilileri, hayvanların güvenli bir ortamda barınma, beslenme ve gerekli görüldüğünde veterinerlik hizmetlerine erişimini sağlayacaklarını belirtti.

Yangından etkilenen ve Ayçiçeği Masal Parkı Hayvan Çiftliği'ne yerleştirilmek istenen sahipli veya sahipsiz hayvanlar için 0553 092 98 70 numaralı telefonla iletişime geçilebileceği bildirildi.