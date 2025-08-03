Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve ilçe oda başkanları, orman yangınlarından etkilenen Kestel ve Gürsu ilçelerindeki Ağlaşan, İğdir, Karahıdır, Dışkaya ve İpekyolu köylerini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - BESOB tarafından Bursa'da yangın bölgelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde, yangından zarar gören esnaf ve köy halkıyla bir araya gelinerek hem geçmiş olsun dilekleri iletildi hem de bölgedeki ihtiyaçlar yerinde incelendi. Vatandaşların talep ve önerileri dinlenerek gerekli desteklerin sağlanması için değerlendirmeler yapıldı.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, zor zamanlarda birlik olmanın önemine vurgu yaparak, “Yangın felaketi, sadece ağaçlarımızı değil, insanlarımızın yaşamını da derinden etkiledi. Bizler, esnaf teşkilatı olarak her zaman üyelerimizin ve halkımızın yanındayız. Bu süreçte maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ederek yaraların en kısa sürede sarılması için çalışacağız. Dayanışma kültürümüz, bizi ayakta tutan en büyük gücümüzdür. Ayrıca BESOB olarak, yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için de her türlü desteği sağlamaya hazırız. Hep birlikte bu zorluğu da geride bırakacağız" diye konuştu.