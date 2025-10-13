Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED), toplumu tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan uyuşturucuya karşı yürüttüğü kararlı mücadelede Bursa'da önemli bir adım daha attı. Federasyonun Bursa İl Başkanlığı görevine, toplumda farkındalık yaratma konusunda aktif çalışmalarıyla tanınan Özge Demir getirildi.

BURSA (İGFA) - 'Maddeye Değil, Hayata Bağlan' sloganıyla yola çıkan UMFED'in Bursa İl Başkanlığına Özge Demir Atandı

Genç yaşına rağmen uzun yıllardır sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynayan Özge Demir, UMFED çatısı altında Bursa'daki mücadeleyi büyütmek, yaygınlaştırmak ve daha fazla insana ulaşmak amacıyla çalışmalarına hızla başladı.

Göreve gelmesinin ardından açıklama yapan Özge Demir, 'Uyuşturucu sadece bireyi değil, ailesini, çevresini, toplumun geleceğini tehdit eden bir felakettir. Biz bu yola 2020 yılında sadece 7 kişiyle çıktık. Bugün milyonlarla yürüyen bir umut hareketiyiz. Bursa'da da bu mücadelenin sesi daha gür çıkacak. Her gencimiz bizim için bir umut, her anne-baba için bir güvence olacağız' dedi.

DEMİR'DEN ÇAĞRI: 'SESSİZ KALMAYIN, YANIMIZDA OLUN'

Bursa İl Başkanlığı görevine layık görülmekten onur duyduğunu belirten Özge Demir, özellikle eğitim kurumları, aileler ve yerel yönetimlerle iş birliğine açık olduklarını belirterek, 'Bağımlılıkla mücadele sadece bir kurumun değil, herkesin görevidir. Bu bir insanlık meselesidir. Sessiz kalmak, bu felakete ortak olmak demektir. Gençlerimizi korumak için bir araya gelelim, sesimizi büyütelim' dedi.