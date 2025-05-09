Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin başarılarını artırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı düzenledi.BURSA (İGFA) - Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları ve sınavı kazananlara tercih desteği gibi uygulamalarla her zaman üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere gerçek sınav provası imkanı sundu.

BUSMEK merkezlerinde ve tüm gençlik merkezlerinde yapılan TYT sınavlarına üniversite adayları yoğun ilgi gösterdi.

Deneme sınavına katılanlar, uzman rehberler eşliğinde hem stresi yenme hem de genel yetenek ve bilgi düzeylerini ölçme fırsatı buldu.

TYT sınavında, Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Temel Matematik alanlarındaki soruları çözen gençler, gerçek sınav provası olan uygulamayla hazırlık süreçlerine katkı sağlamış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki hafta da gençler için Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı düzenleyecek.