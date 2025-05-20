Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile sendika arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Teklif edilen ücretler ve sürecin detaylarını paylaşan Bozbey, hizmetlerin aksamaması için çalışacaklarını belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile sendika yönetimi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Başkan Bozbey, sendikanın “karşılanması imkansız ve belediye hizmetlerini aksatacak” talepleri nedeniyle sürecin tıkandığını ifade etti.

“TEKLİFLER EKONOMİK ŞARTLARA GÖRE AŞIRI”

Bozbey, sendikanın ekonomik şartlara uygun olmayan ücret taleplerinde bulunduğunu ve çalışanları maksatlı yönlendirdiğini belirtti.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1924639750067007698

BURULAŞ’ın tüm Bursalıların şirketi olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, teklif edilen ücretlerin muadil belediyelere göre en yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

1 Ocak 2025’ten itibaren tren sürücülerine net 73 bin 886 TL, bakım formenlerine 79 bin 576 TL, şoförlere 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerine 50 bin 508 TL; 1 Temmuz 2025’ten itibaren ise tren sürücülerine 84 bin 237 TL, bakım formenlerine 90 bin 951 TL, şoförlere 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerine 56 bin 637 TL önerildiğini duyurdu.

“HİZMETLERİN AKSAMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Önümüzdeki günlerde günlük hayatın aksamaması için tüm imkanları seferber edeceklerini, Özel Halk Otobüsleri’nin de çalışmaya devam edeceğini belirten Başkan Bozbey, “Bursamızın hakkını ve hukukunu her koşulda savunacağız” diyerek, süreci şeffaf bir şekilde yöneteceklerini yineledi.