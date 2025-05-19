Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nda hayata geçirilen Melodili Yol uygulamasını duyurdu. Bu yolda sabit hızda seyreden sürücüler, Mozart’ın Türk Marşı’nı dinleyebiliyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nda Melodili Yol uygulamasını başlattıklarını açıkladı.

Uygulama kapsamında, belirli bir hızda seyreden sürücüler yol yüzeyindeki özel işaretlemeler sayesinde Mozart’ın Türk Marşı’nı net bir şekilde duyabiliyor.

Karayollarında bir ilki başlattık. ✨????️ Nallıhan–Beypazarı yolunda hayata geçirdiğimiz Melodili Yol uygulamasıyla, sabit hızda seyreden sürücüler Mozart’ın Türk Marşı’nı duyuyor. ???? Hem dikkati artırıyoruz, hem güvenliği sağlıyoruz.Güvenli yollarla #TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/FKbgbBcSBX— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) May 19, 2025

“HEM DİKKATİ ARTIRIYOR, HEM GÜVENLİĞİ SAĞLIYORUZ”

Uygulamanın sürücülerin dikkatini artırmayı ve yol güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirten Bakan Uraloğlu, karayollarında bir ilki başlattıklarını belirterek, Nallıhan-Beypazarı yolunda hayata geçirdikleri bu sistemle güvenli yollar oluşturduklarını söyledi. Paylaşımında, "#TürkiyeHızlanıyor” ifadelerine yer veren Bakan Uraloğlu, projenin hem yenilikçi hem de işlevsel bir adım olduğunu vurguladı.

Uygulamanın özellikle uzun yolculuklarda sürücülerin dikkatini canlı tutarak kazaları önlemeye katkı sağlaması bekleniyor.