Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilincini yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak hedefiyle başlattığı "Temizle, Yeşert, Koru" seferberliği sürüyor. Daha önce Nilüfer Çayı kenarı ve Kestel Şelale Caddesi'nde buluşan gönüllüler bu kez Maksem Köprüsü-Gökdere Boğazı'nda çevre temizliği yaptı.BURSA (İGFA) - Orman yangınlarına da sebep olan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve Bursa'yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmak için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 'Temizle, Yeşert, Koru' seferberliği kapsamında gönüllüleri buluşturmayı sürdürüyor.

Bursa Kent Konseyi'nin de desteklediği seferberlik kapsamında daha önce Nilüfer Çayı kenarı ve Kestel Şelale Caddesi'nde kapsamlı temizlik yapan Büyükşehir ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve gönüllüler, bu kez Maksem Köprüsü-Gökdere Boğazı'nda çevre temizliği yaptı.

TÜM BURSA'YA ÇAĞRI

Çevreye gelişi güzel atılan atıklar tek tek toplandı, yangına sebep olabilecek olan plastik ve cam şişeler çöp torbalarına dolduruldu. Kampanyanın 'Yeniden Yeşil Bursa' hedefi kapsamında önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirten, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür eden katılımcılar, tüm Bursalıları da sorumluluk almaya davet etti.