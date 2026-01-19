Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ISS Türkiye arasında, Konya Şehir Hastanesi'ndeki istihdam süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile ISS Türkiye arasında istihdam süreçlerinin daha etkin, planlı ve nitelikli şekilde yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci ile ISS Tesis Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti tarafından imza altına alındı.

İmzalanan protokol kapsamında, ISS Türkiye'nin Konya Şehir Hastanesi'nde yürüttüğü tüm personel temin ve istihdam süreçlerinin Konya İŞKUR'un rehberliği ve desteğiyle gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İş birliğiyle birlikte iş gücü ihtiyacının doğru, hızlı ve sürdürülebilir biçimde karşılanması amaçlanıyor.

ISS Türkiye, Konya Şehir Hastanesi'nde ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş., ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. ile ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yaklaşık 1.150 çalışanıyla temizlik, güvenlik, yemek ve destek hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, modern sağlık hizmetlerinin gerektirdiği yüksek standartlarda hizmet sunuyor.

Protokol çerçevesinde İŞKUR'un danışmanlık ve istihdam desteklerinden faydalanılarak, nitelikli iş gücünün uygun alanlarda istihdam edilmesi, sürdürülebilir ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Konya İŞKUR yetkilileri, kamu ve özel sektör arasında kurulan bu iş birliğinin hem sağlık hizmetlerinin niteliğine katkı sağlayacağını hem de iş arayan vatandaşların kalıcı istihdama erişimini artıracağını belirtti.