Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen MTSK sınavında görev yaparken fenalaşan öğretmen Hacı Yusuf İzci (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesi Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Hacı Yusuf İzci'nin yarıyıl tatilini geçirdiği memleketi Adıyaman’dan döndükten sonra görev aldığı MTSK sınavı esnasında kalp rahatsızlığı yaşadı. Kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 55 yaşında hayatını kaybeden öğretmen İzci'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Yaşanan üzücü olayın ardından hastaneye gelen Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Avşar hayatını kaybeden öğretmenin acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vefat eden öğretmenin cenazesinin memleketi Adıyaman’da toprağa verileceği bildirildi.