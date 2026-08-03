Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan Ürünlü Deresi'nde ıslah çalışmasıyla eş zamanlı olarak yol genişletme ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde kapsamlı bir dönüşüm hamlesi yürütüyor.

BUSKİ ekipleri, Ürünlü Deresi'nin 550 metrelik bölümünde dere ıslah çalışması gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 9 metre genişliğinde ve 4,70 metre yüksekliğinde çift taraflı taş duvar imalatı yapılırken, derenin tabanı doğal yapısı korunacak şekilde bırakılıyor.





Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da Atlıçayır Bulvarı'nda yol genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Böylece Görükle ile Kayapa arasındaki ulaşımı sağlayan Atlıçayır Bulvarı 30 metrelik sağlıklı ve geniş bir yola kavuşuyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından dere kenarında gerçekleştirilecek yeşil alan düzenlemeleriyle bölgeye estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla taşkın riskinin azaltılması, ulaşım güvenliğinin artırılması, çevrenin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi ile bölgenin daha sağlıklı, güvenli ve estetik bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.



Dere ıslah çalışmalarıyla daha ferah bir ortamın olacağını ve kötü kokuların önüne geçileceğini belirten 30 Ağustos Zafer Mahallesi Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, 'Vatandaşlar için daha rahat bir yaşam alanı olacak. Çalışmalarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederim' dedi.