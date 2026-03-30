Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Araştırmacı Gazeteci Timur Soykan ile birlikte 'Ekonomik Kayyuma Direnenler' söyleşisine katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Ekonomik Kayyuma Direnenler' belgesel gösterimi ve söyleşi programı, Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in açılış konuşmasını yaptığı söyleşide Birgün Gazetesi Muhabiri İlayda Sorku'nun moderatörlüğünde CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Araştırmacı Gazeteci Timur Soykan, yerel yönetimlerin ekonomik baskılar karşısındaki mücadelesini değerlendirdi.

Aycan Karadağ'ın yönetmenliğini yaptığı Belgeselde Efes Selçuk Belediyesi'nin gelir kaynaklarına yönelik müdahaleler ve buna karşı yürütülen hukuki mücadele süreci aktarıldı. Belgeselin gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide, yerel yönetimlerin kamusal gelirleri ve ekonomik baskılar karşısındaki durumu ele alındı. Programın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen 'Bugün burada yalnızca bir belgesel izlemek için değil, bir hakkın, bir iradenin, bir mücadelenin izini sürmek için bir aradayız' diye konuştu.

KÖYMEN: 'SAVUNULAN SADECE BİR BELEDİYENİN GELİRİ DEĞİL, KAMUCULUĞUN KENDİSİDİR'

Yerel yönetimlere yönelik baskılara ve kamuculuk vurgusuna dikkat çeken Başkan Köymen, 'Bugün Türkiye'de yerel yönetimler yalnızca hizmet üretme sorumluluğuyla değil, aynı zamanda yoğun bir siyasal ve ekonomik baskıyla da karşı karşıyadır. Belediyelerin yetkilerinin daraltılması, gelir kaynaklarının kısıtlanması, kamusal varlıkların merkezi idareye devredilmesi ya da farklı yollarla etkisizleştirilmesi; aslında halkın yönetime katılma hakkına yönelik müdahalelerdir. Bizler kamuculuğu; eşitlik, adalet ve dayanışmanın temel ilkesi olarak görüyoruz. Kamusal kaynakların bir avuç ayrıcalıklı kesime değil, toplumun tamamına hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'KAYYUM SİSTEMİ PLANLI BİR MÜDAHALE'

Ekonomik kayyum uygulamalarını eleştiren CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 'Türkiye'de kayyum sistemi, var olan yönetimi engellemek amacıyla uygulanıyor. Bu planlı bir müdahaledir' diye konuştu.

Yerel direnişin toplumsal etkisine dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 'İlla sonunda bir şey elde edemeyebilirsiniz ama direnmenin ne demek olduğunu artık çocuklar bile biliyor. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek verilen mücadelenin kolektif dayanışmayla mümkün olduğunu ifade etti.