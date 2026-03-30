Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Afet Odaklı Çocuk ve Genç Çalıştayı', çocukları ve gençleri afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlere dirençli bir kent için çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda çocuklar ve gençler, afet risklerinin azaltılmasına yönelik fikirlerini atölye çalışmalarında ortaya koydu.

MERSİN (İGFA) - Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Afet Odaklı Çocuk ve Genç Çalıştayı', çocukları ve gençleri afet bilinci konusunda güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Gün boyu süren çalıştayda afet yönetimi, risk azaltma ve afetlere hazırlık konularında bilgilendirme sunumları yapılırken; çocuklar ve gençler oluşturdukları gruplarla afetlere daha dirençli bir Mersin için çözüm önerileri geliştirdi.

Atölye çalışmalarında hazırlanan eylem önerileri posterler halinde sunularak değerlendirmeye açıldı. Değerlendirmelerin ardından katılımcılara afet çantaları hediye edilerek, toplu fotoğraf çekimi ile çalıştay sonlandırıldı.

DR. ZORLU: 'DOĞA OLAYLARI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADIĞINDA AFETE DÖNÜŞÜR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; afetlerin çoğu zaman doğa olaylarıyla karıştırıldığını belirterek, doğa olaylarının gerekli önlemler alınmadığında afete dönüştüğünü söyledi.

Dr. Zorlu, 'Deprem bir doğa olayıdır. Eğer insanların canına zarar vermiyorsa ya da kentlerin altyapısına zarar vermiyorsa bu bir afet değildir. Ancak yapılar sağlam değilse, binalar yıkılıyor ve insanların hayatını kaybetmesine neden oluyorsa o zaman afete dönüşüyor' dedi.

Afet anlarında doğru davranış biçiminin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Zorlu, afetlere karşı hazırlıklı olmanın zararları büyük ölçüde azaltabileceğini ve afetler karşısında soğukkanlı davranabilmek için önceden bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade etti.

Çalıştayın temel amaçlarından birisinin çocuk ve gençlerde afet bilinci oluşturmak olduğunu belirten Dr. Zorlu, gençlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini söyleyerek onlara seslendi ve 'Sizler bu toplumun geleceğini oluşturacak gençlersiniz. Afetler konusunda bilgi sahibi olursanız hem kendinize hem de çevrenizdeki insanlara yardımcı olabilir ve zarar görme ihtimalini azaltabilirsiniz' diye konuştu.