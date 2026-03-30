Kocaeli'de sürdürülebilir su yönetimi, geri kazanım projeleri ve ileri biyolojik arıtma uygulamaları, üniversite öğrencileriyle paylaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi kapsamında yürüttüğü çalışmaları akademi ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Savaş Ayberk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İSU'nun altyapı yatırımları, atık su yönetimi ve geri kazanım uygulamaları öğrencilere aktarıldı. Programa; İSU Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Faruk Nazik, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı müdürleri Taner Alkay ve Selçuk Varol, Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. İsmail Özbay, Prof. Dr. Mücahit Opan, Prof. Dr. Bilge Özbay ve Prof. Dr. Esra Can Doğan ile Mühendislik Fakültesi'nin harita, çevre ve inşaat mühendisliği bölümleri ile Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Programı öğrencileri katıldı. Programda konuşmacı olarak yer alan İSU Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Faruk Nazik, su yönetimi ve atık su arıtma çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

'SU YÖNETİMİ GELECEĞİN EN KRİTİK KONULARINDAN BİRİ'

Konuşmasında suyun stratejik önemine dikkat çeken Faruk Nazik, Kocaeli'de suyun korunması, verimli kullanılması ve yeniden değerlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Nazik, dünya genelinde su kaynaklarının sınırlı olduğunu vurgulayarak sürdürülebilir su yönetiminin her geçen gün daha kritik hale geldiğini ifade etti.

177,5 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITILDI

Kocaeli'de atık su yönetimi kapsamında önemli bir kapasiteye ulaşıldığını belirten Nazik, 2025 yılı sonunda 177 milyon 500 bin metreküp atık suyun arıtılarak alıcı ortamlara deşarj edildiğini söyledi. Bu hizmetin 23 adet atık su arıtma tesisi ile sağlandığını ifade eden Nazik, atık suların %100'ünün biyolojik arıtmadan geçirildiğini, bunun yüzde 73'ünün ise ileri biyolojik arıtma seviyesinde olduğunu aktardı.

2021 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj olayının ardından ileri biyolojik arıtmanın öneminin daha da arttığını belirten Nazik, Kocaeli'nin bu alanda Türkiye'de öncü şehirlerden biri olduğunu söyledi. Devam eden yatırımlarla birlikte 2027 yılı sonunda yüzde 100 ileri biyolojik arıtma hedefine ulaşılmasının planlandığını ifade etti.

GERİ KAZANIMLA SUYA İKİNCİ HAYAT

Su kaynaklarının korunması amacıyla geri kazanım projelerine büyük önem verdiklerini belirten Nazik, 2015 yılında hayata geçirilen Körfez geri kazanım tesisinde günlük 40-45 bin metreküp suyun sanayiye kazandırıldığını söyledi. Toplam geri kazanım kapasitesinin 49 milyon metreküp/yıl seviyesine ulaştığını belirten Nazik, 2015-2026 yılları arasında 148 milyon metreküp suyun geri kazanıldığını ifade etti. Bu miktarın yaklaşık 3 adet Yuvacık Barajı kapasitesine eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Nazik, ayrıca sadece 2025 yılında 18 milyon 200 bin metreküp suyun geri kazanılarak sanayicilerin kullanımına sunulduğu böylece içme suyu kaynakları üzerindeki baskının ciddi oranda azaltıldığını vurguladı.