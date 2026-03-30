İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Egeşehir Menemen Konutları Projesi kapsamındaki birinci etap için nisan ayının ilk haftasında temel atma töreni yapılacak. Asgari ücrete endeksli ödeme imkanlarıyla erişilebilir bir sosyal konut projesi olan Egeşehir Menemen Konutları'nın Türkiye'de model nitelik taşıması amaçlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Menemen Egeşehir Konutları Projesi için temel atma aşamasına gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ (Egeşehir) tarafından inşa edilecek 3 bin 111 konutluk projenin birinci etabı kapsamında nisan ayının ilk haftasında temel atma töreni düzenlenecek. Egeşehir Konutları Projesi'nin 411 konutluk birinci aşaması için hak sahibi olan İzmirliler duydukları heyecanı paylaştı.

Emekli Nilüfer Bilgin, ev sahibi olmanın artık çok zor olduğunu belirterek 'Çocuklarıma niyet ederek projeye başvurdum ve çok umutluyum. 25-30 yıldır kiracıyız, bir türlü ev alamadık. Peşinat meselesi gerçekten çok sıkıntılı. Kiracı olmak kolay değil; her ay maaşı alıp kiraya yatırmak insanı zorluyor. Projede hak sahibi olduğumu öğrendiğimde çok sevindim, 'Artık benim de bir evim olacak' dedim. Projenin görselleri de beni çok etkiledi. Cemil Tugay'a güveniyorum; bana güven verdi. Başkanımızın bu projeyi gerçekleştireceğine inanıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum' dedi.

'SADECE KONUT DEĞİL YAŞAM ALANI DA DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Ev sahibi olma hayallerini kuran İzmirli Murat Koral da, 'Ülkemiz şartlarında ev sahibi olmak zor. Bankaya başvurduğunuzda belli bir limite kadar kredi veriyor ve uygun koşullarda ev almanızı sağlamıyor. Ben yaklaşık 15 yıldır kiradayım. Birikim yapmıştım, ev arıyordum. Bu proje karşıma çıktı. Şartlara, planlara baktım. Kullanılacak malzemeye kadar yazmışlar. Bir sosyal projenin daha da üzerine çıkılmış. Ödeme planı gayet uygun. Burada sadece konut değil yaşam alanı da düşünülmüş. Büyükşehir Belediyesi'ne güvenimiz tam. Temelin atılacak olmasından dolayı mutluyuz' dedi.

'TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN HEYECANLIYIM'

Ege Civaner ise 'Ev almak gerçekten zor. Ailemin yanında yaşadığım için birikim yapmam daha kolaydı. Ama ev geçindiren biri için zor. Büyükşehir Belediyesi güven verdiği için başvuru yaptım. Ödemelerim iyi bir şekilde ilerliyor. İnsanın evinin olması geleceğe dair bir güven demek. Daireler İzmir'in şehir merkezinde olanlara göre çok daha geniş. Güvenli ve sosyal bir yaşam alanı olacak diye düşünüyorum. Temel atma töreni yaklaştığı için mutlu ve heyecanlıyım, katılmak istiyorum' diye konuştu.

Emekli olmasına rağmen çalışmak durumunda kalan İsminaz Açık, 'Annem ve kızımla birlikte yaşıyorum. Emekliyim ve halen bir tekstil firmasında çalışıyorum. Hayat çok pahalı. Aldığımız maaşlar da belli. Geçekten çok zor. Kendimi bildim bileli kiradayım. Kiralar altı ayda bir yükseliyor. Şimdi kira öder gibi ev sahibi olacağım. Ödeme koşulları gayet iyi. Her bütçeye hitap ediyor. Evleri de çok beğendim. Yeri güzel, ulaşımı güzel. Yürüyüş, spor alanlarının olması benim için çok iyi. Çocuk parkları başta olmak üzere birçok imkanları var. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konutlar Menemen'in Koyundere Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde inşa edilecek. Yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 3 bin 100 konut yapılacak. Projede sosyal ve yeşil alan, rekreasyon alanı, park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

Projeyle İzmirlilerin ev kirasından daha düşük bedellerle ev sahibi olması hedefleniyor. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL'den, 2+1 daireler 22 bin TL'den, 3+1 daireler ise 28 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuldu. Asgari ücrete endeksli yapısıyla erişilebilir olan projenin Türkiye'de model nitelik taşıması amaçlanıyor. Etapların yapım ihalelerinin ardından, iki yıllık süreç içinde tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor.