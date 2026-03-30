Fotoğraf sanatçısı Aydın Berk Bilgin'in pandemi döneminde doğayla kurduğu içsel bağı yansıtan 'Yer Gök Arasında' isimli fotoğraf sergisi, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Siyah-beyaz 28 eserin yer aldığı sergi, 21 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, küratörlüğünü Türk fotoğraf sanatının duayen isimlerinden Engin Özendes'in üstlendiği ve fotoğraf sanatçısı Aydın Berk Bilgin'in 'Yer Gök Arasında' isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Tarihi Misi köyündeki müzede gerçekleşen açılış törenine; Nilüfer Belediye Başkan Vekili Özlem Akbaş Önsoy, sanatçı Aydın Berk Bilgin, küratör Engin Özendes, Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) Başkanı Tarık Akkurt ve çok sayıda sanatsever katıldı.

PANDEMİNİN ARDINDAN ANADOLU'NUN ZİRVELERİNE

Sergi, 2021-2023 yılları arasında Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun izole coğrafyalarında çekilmiş 28 siyah-beyaz eserden oluşuyor. Piktoryal bir dille üretilen fotoğraflar, klasik bir doğa manzarasından ziyade sanatçının iç dünyasını yansıtmayı hedefliyor.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Aydın Berk Bilgin, serginin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:

'Bu fotoğraflar, pandeminin o sıkıcı günlerinde, betonlaşmış kentlerin içine hapsolduğumuz dönemin peşi sıra ortaya çıktı. Kendimle yalnız kalmak ve huzur bulmak için doğaya yöneldim. Kars ve Karadeniz'in çoğunlukla kış, zaman zaman da bahar ve yaz aylarına ait olan bu fotoğraflar; doğayla bütünleşme, yalnız kalırken arınma duygusuna odaklanıyor. Analog ve dijital teknikleri bir arada kullanarak resimsel bir tat oluşturmaya çalıştım.'

'YARATILIŞ, YERLE GÖK ARASINDA BAŞLAR'

Serginin küratörü Engin Özendes ise eski Türk inanışlarındaki doğa algısına dikkat çekerek, eserlerin barındırdığı derinliğe vurgu yaptı. Özendes, 'Eski Türklerin inanışında gök en yüce varlık, dağlar ise dünyanın merkezidir. Yine aynı inanışa göre yaratılış da işte burada, yerle gök arasında başlar. Aydın Berk Bilgin, bu fotoğraflarda içtenlik ve doğallıktan uzaklaşmadan ruhunu yansıtıyor. Bu eserler sadece gerçeklik bilgisini değil, hayal gücünü de tetikleyerek içsel bir manzarayı resmetmenin yollarını açıyor' ifadelerini kullandı.

'SANAT TOPLUMUN NEFES ALDIĞI YERDİR'

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Özlem Akbaş Önsoy da, Misi'nin kültür köyü olma yolculuğundaki kararlılıklarının altını çizerek, 'Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, 2017'den bu yana sanatı ve üretimi toplumla buluşturuyor. Bu çabalarımız Tarihi Kentler Birliği Arşiv ve Koleksiyon Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Müze Statüsü ve fotoğraf sanatına katkı ödülleriyle taçlandı. Aydın Berk Bilgin gibi eski baskı tekniklerinde uzman, özgün ve ödüllü bir sanatçıyı müzemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sanat bir toplumun nefes aldığı yerdir ve biz sanata yatırım yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Aydın Berk Bilgin ve küratör Engin Özendes'e günün anısına hediye verildi.

'Yerle Gök Arasında' fotoğraf sergisi 21 Haziran tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.