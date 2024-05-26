Bursa'da Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi çerçevesinde üreticilere toplam 33 ton 248 kg sera naylonu dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da örtüsüz ya da örtüsü yıpranmış durumda olan atıl durumdaki seraların ve işgücünün ekonomiye kazandırılması, modern seracılığın yaygınlaştırılması ve üreticileri yüksek katma değerli stratejik tarımsal faaliyetlere yöneltmek hedefleriyle “Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" uygulandı.

Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile hayata geçirilen projeden toplam 8 ilçede 53 üretici faydalandı.

Orhangazi Sebze Hali'nde gerçekleşen sera naylonu dağıtımına katılan Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu üreticilerin detseklenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu proje ile üreticilerimize destek olması çok önemli projenin berekete vesile olmasını diliyorum.'' dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, yaklaşık 3 milyon bütçeli olan bu proje kapsamında Bursa'da 58 çiftçimize 33 ton sera naylonu dağıttıklarını belirterek, "Amacımız, çiftçilerimizin seralardan elde ettiği ürünleri artırmak, gelirini artırmak" diye konuştu.

Sera naylonu dağıtımına Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ile birlikte Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Bakırdan, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit ve üreticeler katıldı.