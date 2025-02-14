Bursa'da 'dağ yöresi' tanımını ilk kullanan ve bu kavramın kabul edilmesini sağlayan kişi olarak dikkat çeken Reşat Karış, Mayıs ayında yapılacak DağDer olağan genel kurulu için adaylığını açıkladı.BURSA (İGFA) - 2009 yılında Üniversiteli Dağlılar Topluluğu (ÜNİDAĞ) Başkanı olarak tanınan Reşat Karış, dağ yöresinin kalkınmasına katkı sağlamak adına önemli adımlar attı.

ÜNİDAĞ Başkanlığı süresince Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören Bursa'nın dağ yöresi gençleriyle bir araya gelerek, yöreye dair sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi. Özellikle "Dağ yöresi" tanımını ilk kullanan ve bu kavramın kabul edilmesini sağlayan kişi olarak dikkat çeken Reşat Karış, yöreyi teşvik kapsamına almak için başlattığı kampanyada büyük başarıya imza atarak, dağ yöresinin teşvik kapsamına alınmasını sağladı.

Doğup büyüdüğü Büyükorhan Danacılar Köyü Derneği Başkanlığını da yapan Reşat Karış, aynı zamanda Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da da başarılı bir kariyere sahip.

Bursa’nın önemli düşünce platformlarından biri olan Demokrasi ve Uzlaşma Grubu üyesi olan Karış, Bursa kamuoyunda da ağırlığı olan bir isim.

Mayıs 2025’te yapılacak olan DağDer Genel Kurulu'nda başkan adayı olma kararı aldıklarını duyuran Karış, bölgesine olan bağlılığı ve geçmişteki başarılarıyla DağDer için yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.