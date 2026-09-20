İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde günün ilk ışıklarıyla birlikte sahaya çıkarak Yeşilova ve Karacaoğlan mahallelerindeki dev temizlik operasyonuna katıldı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında ilçe genelinde yürütülen toplu temizlik hareketine büyük bir ivme kazandırdı. Her gün farklı bir mahallede sürdürülen detaylı temizlik çalışmaları, bu anlamlı günde Yeşilova ve Karacaoğlan mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabahın ilk saatlerinde ilgili personelle birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi ve temizlik seferberliğine bizzat omuz verdi.

Bornova genelinde yürütülen temizlik çalışmalarının devasa boyutunu rakamlarla gözler önüne seren Başkan Ömer Eşki, ilçenin temiz kalması için devasa bir kadronun aralıksız çalıştığını belirtti. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde; 360 personel ve farklı işlevlere sahip toplam 49 araçlık filo ile 7 gün 24 saat boyunca, günde 3 vardiya halinde temizlik faaliyeti yürütülüyor.

BAŞKAN EŞKİ'DEN VATANDAŞA 'KİRLETMEME' ÇAĞRISI

Sahanın içinden seslenen ve vatandaşlarla iş birliği yapılmadığı sürece bu sorunun tamamen çözülemeyeceğine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şunları kaydetti:

'20 Eylül Dünya Temizlik Günü. Biz de her gün bir mahallede toplu temizlik yapıyoruz. Bugün Yeşilova ve Karacaoğlan'da olmak üzere iki mahallede beraber toplu temizlik yapacağız. 360 personelimiz ve toplamda 49 tane değişik işlevdeki aracımızla, 7 gün 24 saat boyunca, günde 3 vardiya temizlik işiyle ilgili yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Fakat bu kadroyla da olsa, daha çok aracımız da olsa, tüm gün sadece bu işle uğraşsak da, vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde olmazsak temizlik problemini çözemeyeceğiz. İzmir'deki en büyük kamusal operasyon, Bornova'nın günlük çöpünü toplamak. Bornova, nüfusuna oranla çok daha fazla çöp üreten sanayinin olduğu bir kent. Burada toplanan çöp, İzmir'deki en yoğun, en yüksek miktardaki çöp. Benim tüm vatandaşlarımdan ricam şudur: Lütfen unutmayın, en büyük temizlik kirletmemekle başlar. Çöp konteynerlerinin etrafına çöpler gelişigüzel bırakılıyor. Hacimli atıklar aynı şekilde etrafa dağınık bir biçimde bırakılıyor. Molozların farklı alanlara, ücra köşelere atılarak onlardan kurtulunduğu düşünülüyor. Ama bizim düzgün şekilde çöp kovasına atmadığımız, düzgün şekilde bertaraf etmediğimiz her atıkla mutlaka günün birinde karşılaşıyoruz. Bu kent hepimizin ve biz bu kenti çocuklarımıza bırakacağız. Daha düzgün, daha temiz, daha refah bir yaşantı için herkesi daha duyarlı olmaya ve temizlik işlerimize yardımcı olmaya davet ediyoruz.'