Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinin merkezinde bulunan Pınarbaşı Parkı, yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olan ve Osmangazi ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mahallesi, tarihi güzellikleriyle dikkat çekerken mahallenin merkezine konumlanan Pınarbaşı Parkı da yaz aylarında mahalle sakinlerinin sıcaktan kaçtığı bir yeşil alan olarak öne çıkıyor.

İçinde bulunan yeşillik, halı saha, havuz, çocuk parkı ve spor aletleriyle mahalle halkının birçok alanda sosyalleşmesini sağlayan Pınarbaşı Parkı’na, yaz aylarında ilgi daha da artıyor.

Yüksek sıcaklıkların oldukça terlettiği yaz aylarında vatandaşlar, Pınarbaşı Parkı’nı serinlemek ve ağaçların gölgesinde dinlenmek için daha sık kullanıyorlar.