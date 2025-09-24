Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Yaşar Kemal’in “Hüyükteki Nar Ağacı” eseri için okuma atölyesi, düzenledi. Düzenlenen atölyeye katılanlar Eğitmen Çiğdem Odabaşı, rehberliğinde Yaşar Kemal’in Hüyükteki Nar Ağacı, kitabını okuyarak kitaptaki sembol ve metaforları bugünle ilişkilendirdi.BURSA (İGFA) - Yılı Aydın’ı Yaşar Kemal etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Okuma Atölyesi, Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Okuma atölyesine Çınar, Atatürk ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden öğrenciler katıldı. Üç oturumdan oluşan atölye çalışmasına katılanlar Eğitmen Çiğdem Odabaşı rehberliğinde hem keyifli hem de öğretici bir yolculuğa çıktı. Programda, Yaşar Kemal’in edebiyat dünyasına kattığı eserindeki simgeler ve karakterler üzerine yorumlar yapıldı.

Yaşar Kemal’in Hüyükteki Nar Ağacı, kitabını liseli öğrencilerle birlikte okuduklarını ifade eden Eğitmen Çiğdem Odabaşı, “Yaptığımız okumada canlandırmalar yaptık. Aynı zamanda kitaptaki sembol ve metaforları bugünle ilişkilendirdik. Kendi yaşantımızdaki değeri, inancı, umudu ve şifayı nerelerde yaşadığımızı birlikte paylaştık. Biraz nesnelere baktık, onlara dokunduk ve hissettik. Çocuklar atölye sonrası topluluk, işbirliği, sevgi ve empati gibi kavramlarla kalplerinde bu değerleri götürdüklerini söyledi. Yaşar Kemal’in bugün bize bu süreci, topraklarımızın verimliliği aynı zamanda bir insanın sadece bir sonuç değildir bir süreçtir bilgisini bize toprak, yeşillik, umut, sevgi ve doğayla ilişkilendirerek verdiği Hüyükteki Nar Ağacı, kitabından bugün kalbimize dokunduğu yerden çocuklarla çalıştık” dedi.

Okuma etkinliğine katılan liseliler keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek bu etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.