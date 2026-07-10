Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yıllık bazda yüzde 14,2 artarken, miktar endekslerinde ise sırasıyla yüzde 20,8 ve yüzde 21,8'lik düşüş kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3, yakıtlarda yüzde 52,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 12 artış gerçekleşti.

İhracat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 20,8 geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 16, ham maddelerde yüzde 19,9, yakıtlarda yüzde 20,6 ve imalat sanayinde yüzde 21,4 düşüş yaşandı.

İthalat tarafında da birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi. Yakıtlarda yüzde 49, ham maddelerde yüzde 4,3 ve imalat sanayinde yüzde 6,4 artış görülürken, gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 2,4'lük azalış kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 3,8 ve imalat sanayinde yüzde 23,1 düşüş gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, nisan ayına kıyasla mayısta yüzde 1,2 artarak 146,0'dan 147,7'ye yükseldi. Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise yüzde 6 gerileyerek 123,4'ten 116,0 seviyesine indi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5,5, ithalat miktar endeksi ise yüzde 10 azalış gösterdi.

Bu arada ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıyla hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı mayıs ayında 89,5 iken 2026 yılı mayıs ayında 0,1 puan artışla 89,6 olarak gerçekleşti.