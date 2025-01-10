Millî Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi merkezindeki stratejiler doğrultusunda hayata geçirilen “yeni okul türleri” odağında gerçekleştirilen Bursa'daki görüşmede özellikle tekstil sektörü için duyulan mesleki eğitim tabanlı ihtiyaçlar da gündeme alındı.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun katılımlarıyla Bursa’daki sektör temsilcileriyle yapılan toplantılarda gündeme alınan “okul-sektör iş birliklerinin geliştirilmesi” odağında, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi merkezinde çizilen vizyon ve yön doğrultusunda Bursa'da ilk buluşma, Akbaş Holding’de gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim alanında yürütülecek iş birliklerini görüşmek üzere RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, RUMELİSİAD Eğitim Vakfı Başkanı Taner Bolcan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş ve Gürsu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş’ın bir araya geldiği görüşme, Akbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akbaş’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Görüşmeyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Bursa'nın sanayi ve mesleki eğitim iş birliğinde her zaman öncü bir rol üstlendiğini belirterek Gençlerimizi geleceğe hazırlama yolunda hep birlikte çok değerli adımlar atıyor, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yayınlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nde yer alan stratejiler ve Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda sanayinin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek için eğitim ve iş dünyası arasında güçlü bir köprü kurmak istiyoruz. Akbaş Holding ile gerçekleştirilen bu görüşmeyi, mesleki eğitimi geliştirme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım olarak görüyor, Akbaş Holding yöneticilerine ve bu görüşmenin gerçekleşmesinde önayak olan RUMELİSİAD yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ

Akbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akbaş, mesleki eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Sanayimizin sürdürülebilir gelişimi için nitelikli iş gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığınca ortaya konan yeni okul türlerinin kurulumunu önemli buluyor, biz de gençlerimize hem mesleki hem de kişisel gelişim olanakları sunabilecek olmamızı öğrenmenin heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Görüşmenin koordinasyonunu sağlayan RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, "Mesleki eğitimin niteliklerini geliştirmek için meslek okullarımız ve işletmeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu toplantı, mesleki eğitimde sektörel entegrasyonun sağlanması adına umut verici bir gelişme olmuştur." diyerek görüşlerini paylaştı.