BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri', Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası, Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. İşitme testi, göz taraması, diş muayenesi, vücut kitle endeksi ölçümü ve skolyoz testi gibi çeşitli sağlık kontrollerinin ücretsiz sunulduğu; bilgilendirme stantları, seminerler ve atölyelerin düzenlendiği etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emin Direkçi, Nilüfer Belediy e Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ile kamu kurum ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

HEDEF: GELENEKSEL HALE GETİRMEK

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, geçen yıl binden fazla vatandaşın etkinlikten faydalandığını belirterek, organizasyonu gelenekselleştirmek istediklerini açıkladı. Şahin, 'Vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onların daha sağlıklı bir gelecek inşa etmesine destek olduk. Çok güzel geri dönüşler aldık. Nilüfer Belediyesi olarak önceliğimiz toplumsal sağlık' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emin Direkçi ise koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, 'Sağlığını kaybetmeden önce bunun farkına varmak önemli. Bu hizmetleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın ayağına götürmeye çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kent sağlığına sahip çıkmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'NİLÜFER'DE YAŞAMAK BİR AYRICALIK'

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Nilüfer'in Türkiye'de gelişmişlik sıralamasında 5'inci, Bursa'da ise 1'inci sırada yer aldığını vurguladı. Türkkan, 'Nilüfer'de uzun zamandır bebek ölümü, anne ölümü olmuyor. Bu, Nilüfer'de yıllardır süren halk sağlığı kültürünün başarısıdır' diye konuştu.

BUÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu da hastalıktan korunmanın tedaviden daha önemli olduğunu belirterek, erken tanı ve müdahalenin önemine dikkat çekti.

MEME KANSERİ FARKINDALIĞI

Etkinliğin paydaşlarından Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) Başkanı Füsun Önen de, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak, etkinlik kapsamında konuyla ilgili söyleşi ve bilgilendirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.

10 EKİM'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri stantları ve sağlık taramalarını ziyaret ederek, bilgiler aldılar.

Açılış töreninin ardından vatandaşlar ücretsiz sağlık taramalarından yararlandı. Bilgilendirme stantlarını ve eğitici atölyeleri ziyaret eden katılımcılar, uzmanlardan sağlıkla ilgili merak ettikleri konularda bilgi aldı. Vatandaşlar 10 Ekim Cuma günü saat 17.00'a kadar 2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri'ne katılarak ücretsiz sağlık taramalarından faydalanabilecek.