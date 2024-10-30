Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 günde düzenlediği 29 ayrı etkinlikte 7 bin 429 kişiye ulaşarak, bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.Gamze NAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-25 Ekim tarihleri arasında, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’, ‘Narkorehber’, ‘Metamfetamin Fotoblok’, ‘Gençlik Modülü’ ve ‘Narko Nokta’ konu başlıklı eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. Toplamda 37 ayrı etkinlik gerçekleştirilirken, 6 bin 904 kişiye ulaşıldı.

Yapılan etkinlik kapsamında, vatandaşların konuyla ilgili bilinçlenmesi hedeflenirken, polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekti. 

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Kaynak: igf